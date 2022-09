Eliza Fletcher: o caso de herdeira bilionária sequestrada e assassinada que choca cidade nos EUA

Há 52 minutos

O sequestro e assassinato de uma herdeira multimilionária americana chocou os moradores da cidade de Memphis, no estado do Tennessee, nos EUA.

As autoridades prenderam um homem de 38 anos chamado Cleotha Abston, acusado do sequestro e assassinato de Fletcher.

O suspeito cumpriu uma sentença anterior de 20 anos de prisão por sequestrar um proeminente procurador do estado sob a mira de uma arma em 2000. Ele foi libertado em 2020.

Uma professora primária

Fletcher era mãe de dois filhos e trabalhava como professora. Ela foi sequestrada enquanto fazia jogging na manhã da última sexta-feira, perto do campus da Universidade de Memphis.

Fim do Matérias recomendadas

Conhecida na comunidade, Fletcher era neta do falecido Joseph Orgill 3º, um filantropo bilionário e magnata do hardware. Sua empresa está avaliada em mais de US$ 3 bilhões e emprega mais de 5 mil pessoas.