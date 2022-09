Funeral da Rainha Elizabeth 2ª: os países das Américas em que o Rei Charles 3º reina

A falecida monarca reinou em outros 14 países e, além disso, chefiou a Commonwealth of Nations ou Commonwealth, uma organização de Estados soberanos que possui 56 membros de todo o mundo.

O novo rei da Inglaterra, Charles 3º, assumiu o papel de chefe desta Commonwealth após a morte de Elizabeth 2ª. No entanto, este não é um cargo hereditário e sua nomeação é resultado de uma decisão tomada pelos chefes de governo desses países durante uma cúpula realizada em 2018.

Apesar de manter o papel de sua mãe à frente da Commonwealth, não está claro que no futuro Charles possa continuar a ser monarca de vários dos Estados sobre os quais Elizabeth reinou, já que alguns deles sugeriram ou anunciaram seu interesse em tornar-se repúblicas independentes.

No caso da Nova Zelândia, a primeira-ministra, Jacinda Ardern, disse apoiar a transição de seu país para a república, mas após a morte de Elizabeth 2ª, ela esclareceu que não promoverá essa mudança durante seu governo.

O último país sobre o qual reinou Elizabeth 2ª que decidiu se tornar uma república foi Barbados, em novembro de 2021. Seu então herdeiro, o atual rei Charles 3º, participou da cerimônia em que a mudança para o país foi certificada como representante do monarca.

Um longo reinado

Os territórios em que reinou Elizabeth e onde seu filho agora reina cobrem os mais de 15 mil quilômetros que separam o Palácio de Buckingham, em Londres, da pequena ilha de Tuvalu, o mais remoto dos lugares sob seu reinado, no meio do Oceano Índico.

O motivo? Apesar de a maioria dos territórios e colônias sob o domínio britânico terem conquistado sua independência durante o período de descolonização das décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, muitos deles se tornaram monarquias constitucionais e mantiveram Elizabeth 2ª como sua rainha monarca e chefe do Estado.

Vários estão no continente americano.

A maioria são ilhas do Mar do Caribe, embora a lista inclua o segundo maior país do planeta e o maior das Américas: o Canadá.