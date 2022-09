'A Pequena Sereia': as reações aos ataques racistas contra trailer da Disney

Fãs da Disney reagiram em peso contra os ataques racistas sofridos pela atriz Halle Bailey, que interpreta a personagem Ariel no novo filme live action 'A Pequena Sereia'. O filme reconta com atores a história da animação clássica da Disney, de 1990.

Após o lançamento do trailer do filme no YouTube, a seção de comentários ficou cheia de falas agressivas e racistas, mas os fãs da Disney e da atriz responderam imediatamente. Os fãs se movimentaram para suplantar os comentários racistas com memes e piadas, tirando sarro de quem critica o filme por ter uma protagonista negra.