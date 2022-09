O 'coração 3D mais antigo do mundo' encontrado em peixe pré-histórico

Há 1 hora

As varreduras do fóssil do peixe Gogo mostraram que seu coração era mais complexo do que o esperado para esses peixes primitivos. Tinha duas câmaras, uma em cima da outra, com estrutura semelhante ao coração humano.