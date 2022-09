Café da manhã farto e jantar menor ajudam a controlar apetite, mostra estudo

Tomar um café da manhã reforçado e pegar leve no jantar pode ajudar na perda de peso, fazendo com que você sinta menos fome, dizem os pesquisadores.

Cientistas controlaram com precisão as refeições das pessoas para comparar o impacto de um café da manhã ou um jantar farto.

A equipe da Universidade de Aberdeen, na Escócia, descobriu que os participantes queimavam as mesmas calorias sempre que faziam a maior refeição do dia.

Os pesquisadores estavam investigando o mundo da "crononutrição" — e como a comida que consumimos é afetada pelos ritmos do relógio interno do nosso corpo. Uma teoria é que a noite é uma hora ruim para comer, porque o relógio biológico muda nosso metabolismo para podermos dormir.

Os 30 voluntários tiveram todas as refeições preparadas para eles por mais de dois meses — com café da manhã, almoço e jantar, somando cerca de 1.700 calorias por dia.

Eles passaram um mês tomando um café da manhã reforçado, consumindo quase metade de suas calorias diárias, seguido por um almoço menor e uma refeição noturna menor ainda. No mês seguinte, os voluntários fizeram sua maior refeição à noite, e não pela manhã.

O metabolismo das pessoas foi medido com precisão usando água duplamente marcada, que é mais densa que a água normal e pode ser rastreada à medida que sai do corpo.

A professora Alexandra Johnstone disse que isso provavelmente seria crucial no mundo real, quando a quantidade de comida disponível não está sendo controlada.

"Os estudos sugerem que, para o controle do apetite, o café da manhã reforçado foi campeão", diz ela.

"Se você pode começar o dia com um grande café da manhã saudável, é mais provável que você mantenha os níveis de atividade física e mantenha esse controle sobre o apetite pelo resto do dia".

Os cafés da manhã no estudo incluíam smoothies, iogurtes, ovos, salsichas e cogumelos, e todos continham muita proteína, o que ajuda as pessoas a se sentirem satisfeitas.

Não está claro por que um café da manhã mais reforçado reduz o apetite. Os pesquisadores dizem que é mais complicado do que ter o estômago cheio de manhã e depois dormir quando está vazio.

Johnstone diz que há a hipótese de o apetite e os sistemas de recompensa do cérebro estarem "mais sintonizados para a primeira refeição do dia", uma vez que quebra o jejum noturno.

No entanto, os resultados contrastam com os hábitos alimentares da maioria das pessoas.

"As pessoas estão tentando maximizar seu sono, e não têm tempo de manhã para preparar ou sentar e comer uma refeição maior e, portanto, por padrão, comem uma refeição maior à noite", afirma Johnstone.

Os cientistas estão investigando agora o que acontece quando trabalhadores noturnos comem no meio da noite — e tentando estabelecer se as pessoas devem comer de acordo com o cronotipo (se são naturalmente uma pessoa diurna ou noturna).