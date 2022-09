'Nos casamos 20 anos depois de termos sido trocados quando bebês'

Legenda da foto, Jim e Margaret Mitchell foram trocados brevemente quando bebês na maternidade — e um encontro casual os uniu 20 anos depois

Alguns acreditam que encontrar a cara metade é algo que está escrito nas estrelas.

Mas o casal Jim e Margaret Mitchell tem mais motivos do que a maioria para acreditar no destino.

Seus caminhos se cruzaram pela primeira vez em um incidente logo após o nascimento — e um encontro casual quase duas décadas depois fez deles companheiros de vida.

Eles acabaram de completar 50 anos de casados — e celebram a série de coincidências que levaram a esta união.

As mães de Jim e Margaret Mitchell perceberam que havia algo diferente em seus filhos recém-nascidos logo de cara.

Os dois nasceram no Lennox Castle Hospital, na cidade escocesa de Lennoxtown, no norte do Reino Unido, com um intervalo de um dia — em 17 e 15 de setembro de 1952, respectivamente.

Na época, a maternidade cometeu um erro: as enfermeiras entregaram brevemente os bebês às mães erradas.

"Ambas as mães se chamavam Margaret. Daí a confusão das parteiras que trocaram os bebês", conta a filha Margaret, que completou 70 anos na última quinta-feira (15/09).

Crédito, Margaret Mitchell Legenda da foto, Margaret com a mãe quando era bebê

Isso aconteceu pouco antes de os bebês começarem a usar uma pulseira com o nome, mas as mães se deram conta do erro em poucos minutos.

Jim foi morar com os pais em Arden, no sul de Glasgow, e Margaret foi viver com a família em Knightswood, a noroeste.

Pouco tempo depois, os pais de Margaret compraram uma casa a apenas 30 minutos a pé de onde Jim morava.

Quando o casal completou 18 anos, o destino interveio novamente.

"Um amigo ia casar e fez uma recepção no apartamento dele, em Queen's Park, em Glasgow", conta Jim, um engenheiro aposentado.

"A amiga de Margaret, Pat, se casou com meu amigo David. Foi quando nos conhecemos."

Crédito, Margaret Mitchell Legenda da foto, Jim tinha cabelo comprido e era 'diferente' dos rapazes com quem Margaret costumava sair

"Nós conversamos na recepção. Achei que ela estava fabulosa naquele vestido lindo, então criei coragem para convidá-la para sair."

"Fiquei tão feliz que ela aceitou, porque ela era a garota mais bonita do salão."

Após dois meses de namoro, as mães começaram a suspeitar que havia algo familiar na história.

"Foi a mãe de Jim quem se lembrou do episódio no hospital. Ela juntou vários detalhes e se deu conta: nossos aniversários eram muito próximos, meu sobrenome era Rafferty e meu pai era policial", explica Margaret.

As duas mães finalmente se encontraram pela primeira vez desde a troca de bebês na maternidade — e ficaram maravilhadas com o romance dos filhos.

Jim e Margaret se casaram em 1972 — e agora moram em East Kilbride, nos arredores de Glasgow. Estão aposentados, com dois filhos, uma neta e um neto adolescentes.

Crédito, Margaret Mitchell Legenda da foto, Jim e Margaret Mitchell no dia do casamento há 50 anos

Na última sexta-feira (16/09), na data entre o aniversário dos dois, eles comemoraram 50 anos de casados.

Margaret, uma ex-executiva de vendas, acredita que, se não fosse pelo destino, talvez nunca tivesse escolhido sair com Jim.

"Ele era diferente dos caras com quem eu saía. Ele tinha o cabelo muito comprido, mas era gentil, atencioso e totalmente diferente", recorda.

Começando o dia com um café da manhã na cama, eles contaram ao programa de rádio Good Morning Scotland, da BBC, seus segredos para um casamento longo e feliz.

"Trata-se apenas de se dar bem e aproveitar cada dia como ele chega", afirma Margaret.

"Sabe, tem seus altos e baixos, mas a melhor coisa de se apaixonar é se apaixonar novamente", acrescenta Jim.

