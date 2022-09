A impressionante imagem de Netuno com seus anéis captada pelo supertelescópio James Webb

Há 1 hora

Detalhes inéditos em mais de três décadas podem ser vistos nas imagens do James Webb

Os instrumentos infravermelhos do observatório destacam características não vistas com tanto detalhe desde que a sonda Voyager 2 passou pelo planeta em 1989. Isso inclui os anéis e faixas de poeira que circundam o gigante de gelo.

Os cientistas também estão intrigados com as diferentes estruturas de nuvens, que devem dizer-lhes algo novo sobre o funcionamento da atmosfera de Netuno.

Além do próprio planeta, estão sete das 14 luas do gigante, sendo a mais significativa Tritão, que parece uma estrela nas imagens do Webb.