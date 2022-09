Furacão Ian obriga Nasa a 'guardar' foguete de missão à Lua

O furacão Ian está se movendo pelo Golfo do México e deve atingir a Flórida na quinta-feira (29/9). A previsão é de que o Centro Espacial Kennedy sofra com ventos e chuvas fortes.

Mas as previsões das últimas horas apontaram que a trajetória deve mudar, colocando a costa oeste da Flórida diretamente no caminho.

O voo inicial do SLE não será tripulado: foi anunciado como uma demonstração de segurança do equipamento e enviará a cápsula Orion para e além da Lua antes de voltar para casa com um mergulho no Oceano Pacífico.