O Brasil do olhar estrangeiro: parte 2, 'o Brasil brasileiro'

Há 16 minutos

Como o mundo enxerga o Brasil? De onde vem o clichê do país do futebol, do samba e Carnaval?

Do período colonial a este século 21, passando pela construção da imagem no pós-independência, as expedições internacionais de D. Pedro 2º, a questão do sanitarismo no início da República e o Brasil como “túmulo de estrangeiros”, o luso-tropicalismo e o mito da democracia racial, a aproximação dos EUA via Política de Boa Vizinhança dos anos 1930 (com seus desdobramentos no cinema), o fenômeno da Bossa Nova, o período da ditadura e a redemocratização.