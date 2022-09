Espaçonave da Nasa atinge asteroide em experimento para evitar futuras colisões na Terra

Uma espaçonave da missão Double Asteroid Redirection Test (Dart), da Nasa (agência espacial americana), atingiu com sucesso um asteroide na noite desta segunda-feira (26/9).

A câmera da Dart, que estava a uma velocidade relativa de 22.000 km/h, enviou imagens em tempo real até o momento do impacto com o alvo — um objeto de 160m de diâmetro chamado Dimorphos, o qual estava a 11 milhões de quilômetros do nosso planeta.