Coldplay cancela shows no Brasil por infecção pulmonar de vocalista; o que pode causar o problema?

Há 20 minutos

A banda Coldplay, que faria apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo entre os dias 11 e 22 de outubro, cancelou as apresentações após o vocalista, Chris Martin, ser diagnosticado com infecção pulmonar "séria", segundo declaração do grupo.