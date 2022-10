Prêmio Nobel de Física: o que é o entrelaçamento quântico

Há 1 hora

Entrelaçamento

A mecânica quântica descreve o comportamento de partículas subatômicas. É um campo de pesquisa que começou no início do século 20.

Um dos campos da mecânica quântica é o "entrelaçamento", no qual duas ou mais partículas quânticas - geralmente fótons, as partículas de luz - podem se manter fortemente conectadas quando muito distantes e sem estarem fisicamente ligadas.

"Sempre me interessei pela mecânica quântica desde os primeiros momentos em que li sobre ela", disse Zeilinger à BBC News. "E realmente fiquei impressionado com algumas das previsões teóricas porque elas não se encaixavam nas intuições usuais que se poderia ter."

"As tecnologias quânticas foram pesquisadas significativamente no Reino Unido e em muitos outros países nos últimos 10 anos. Nós conhecemos o entrelaçamento há muito mais tempo do que isso, mas o investimento foi feito nos últimos 10 anos. E agora há um ou dois produtos comerciais emergentes que você pode comprar que usam vários aspectos desse recurso quântico, e esperamos que haja muitos mais no futuro", disse ele à BBC News.