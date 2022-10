A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Por que Coreia do Norte disparou míssil sobre Japão?

O Japão alertou seus cidadãos para se protegerem quando a Coreia do Norte disparou um míssil sobre o país pela primeira vez desde 2017.

Joseph Cirincione, analista de segurança nacional, diz que o lançamento significa que a Coreia do Norte está fazendo uma demonstração de agressividade e que o lançamento é "um prelúdio para novos testes".

O míssil percorreu 4,5 mil km antes de cair no Oceano Pacífico. Horas depois, os Estados Unidos e a Coreia do Sul responderam com exercícios de bombardeio conjuntos.