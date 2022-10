O 'minicérebro' cultivado em laboratório que joga videogame

Há 42 minutos

As 800 mil células cerebrais cultivadas em laboratório podem jogar um videogame dos anos 1970

Outros especialistas descrevem o trabalho como "empolgante", mas dizem que chamar as células cerebrais de sencientes é ir longe demais.

O cérebro humano é mais adaptável e aprende mais rápido do que os atuais sistemas de inteligência artificial

Os minicérebros foram produzidos pela primeira vez em 2013, para estudar a microcefalia, um distúrbio genético em que o órgão nasce muito pequeno, e desde então têm sido usados para pesquisas sobre o desenvolvimento do cérebro.

Mas esta é a primeira vez que eles são conectados com um ambiente externo e reagem a ele, neste caso um videogame. No Pong, o objetivo é mover uma barra na tela para evitar que a bola passe.

A equipe de pesquisa cultivou as células cerebrais humanas a partir de células-tronco e de embriões de camundongos para formar uma coleção de 800 mil.

No Pong, o objetivo é mover a barra da esquerda para evitar que o pequeno quadrado passe

Em resposta, as células produziram atividade elétrica própria e gastaram menos energia à medida que o jogo prosseguiu.

Mas, quando a bola passou e o jogo recomeçou com a bola em um ponto aleatório, eles gastaram mais energia se recalibrando para uma nova situação imprevisível.

O minicérebro aprendeu a jogar em cinco minutos. Muitas vezes errava a bola, mas sua taxa de sucesso ficou bem acima do acaso.

Para que isso serve?

"Quando as pessoas olham para tecidos [humanos] em um laboratório, estão vendo se há atividade ou não. Mas o objetivo das células cerebrais é processar informações em tempo real", diz ele. "Avaliar sua verdadeira função pode se útil para muitas outras áreas de pesquisa."

Em seguida, Kagan planeja testar o impacto que o álcool tem na capacidade do minicérebro de jogar Pong.

Os pesquisadores dizem que seus minicérebros são mais adaptáveis do que os atuais sistemas de inteligência artificial

A descrição de Kagan de seu sistema senciente, no entanto, difere de muitas definições de dicionários, que afirmam que isso significa ter a capacidade de ter sentimentos e sensações.

Dean Burnett, pesquisador da Cardiff Psychology School, no Reino Unido, prefere o termo "sistema de pensamento".

É provável que os minicérebros se tornem mais complexos à medida que a pesquisa progrida, mas a equipe de Kagan está trabalhando com bioeticistas para garantir que eles não criem acidentalmente um cérebro consciente, com todas as questões éticas que poderiam surgir a partir disso.