Clorose: a curiosa 'doença do amor' que afetava garotas e 'desapareceu' no século 20

Obra 'A Visita do Médico', de Jan Steen (1668-1670); muitos artistas retrataram a clorose

No século 17, Jan Steen (1626-1679) e outros pintores holandeses, como Gabriel Metsu e Samuel van Hoogstraten, documentaram uma curiosa epidemia de "mal de amor" nos Países Baixos.

Nessa e em outras épocas, também escritores, poetas e dramaturgos se debruçaram - mais até do que médicos - sobre a doença. O motivo talvez esteja no perfil das vítimas: eram em sua maioria meninas adolescentes ou jovens apáticas.

Os sintomas eram variados e muitas vezes vagos: aparência "pálida, como se estivessem sem sangue", aversão à comida (carne em particular), dificuldade para respirar, palpitações, mudanças de humor, fadiga, apatia e tornozelos inchados.

O remédio, para Lange, era "viver com homens e copular. Ao engravidar, se recuperarão".

Palidez verde

Obra 'Clorose', (circa 1899) do artista catalão Sebastià Junyent (1865-1908)

"Possivelmente muitos viram um verdor porque achavam que deveriam vê-lo", avalia Irvine Loudon, da Universidade de Oxford, em artigo publicado no British Medical Journal .

O especialista acrescentou no artigo que o apelido de "doença verde" talvez se devesse ao fato de que as mulheres eram metaforicamente verdes, ou seja, sem experiência ou maturidade.

O que se sabe é que o mal foi classificado como uma doença nervosa, e, para além de nomenclaturas, com o passar dos séculos foi agregando sintomas - em particular a ausência de menstruação (amenorreia) - e tratamentos, como sangria terapêutica, hidroterapia e ferroterapia.

Mas os remédios mais recomendados eram os indicavam comportamentos "adequados para uma mulher": o sexo dentro do matrimônio e a concepção.

E a educação era altamente contraindicada para as mulheres doentes.

Crescia e diminuía sem uma explicação clara, e chamou a atenção em particular no início do século 19.