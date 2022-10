Prêmio Nobel: as 5 pessoas premiadas duas vezes

O caso mais recente ocorreu esta semana, quando foi anunciado que o americano Barry Sharpless foi agraciado novamente com o Nobel de química por sua contribuição à química bio-ortogonal e à chamada química do clique. Sharpless havia recebido o prêmio pela primeira vez em 2001.

1. Marie Curie

2. John Bardeen

3. Linus Carl Pauling

O primeiro foi de Química, em 1954, por sua pesquisa sobre as ligações químicas. Pauling foi um dos pioneiros no uso da mecânica quântica para entender e descrever como os átomos se unem para formar moléculas.

4. Frederick Sanger

Vinte e um anos depois, em 1980, ele ganhou seu segundo Nobel de Química, junto com Paul Berg e Walter Gilbert, pelo desenvolvimento de uma técnica de sequenciamento do DNA que é usada ainda hoje.

5. Barry Sharpless

Karl Barry Sharpless, de 81 anos, é um químico americano que desenvolveu seu trabalho com uma abordagem "criativa" da ciência, chegando à "química do clique".

Sharpless, que atualmente é professor do instituto Scripps, baseou seu trabalho na teorização e execução de métodos para as moléculas se ligarem umas às outras. Ele mesmo chamou esse processo de "química do clique", no qual uma molécula, por meio de um processo de catalisação, pode se unir a outra. Chega-se à junção de elementos que antes eram muito difíceis de unir.