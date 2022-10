Restos humanos de mais de 240 pessoas são encontrados sob antiga loja de departamentos no Reino Unido

Arqueólogos acreditam que as ruínas são de um convento do século 13, que possuía um hospital

A descoberta "extremamente significativa" foi feita sob o antigo edifício Ocky White na cidade de Haverfordwest, no condado de Pembrokeshire, no País de Gales.

Os arqueólogos acreditam que as ruínas são do Priorado de São Salvador, mosteiro fundado por uma ordem de monges dominicanos por volta de 1256.

Alguns crânios foram encontrados com ferimentos consistentes ao que ocorre em batalhas, de acordo com os especialistas

Andrew Shobbrook, supervisor do trabalho no local, descreveu o convento como um complexo de edifícios com dormitórios, scriptoriums — salas dedicadas à escrita e aos manuscritos — estábulos e um hospital.