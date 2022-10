O que é a menorragia, condição que faz sangrar além do normal na menstruação — e como tratá-la

Muitas de nós não temos ideia se nossa menstruação é "normal" ou não. Isso não surpreende, já que não apenas cada mulher é diferente da outra, como também o estigma ainda impede que muitas de nós façamos perguntas ou discutamos o que passamos todos os meses com amigos e familiares.

O que conta como uma menstruação pesada?

Normalmente, um período menstrual "normal" leva à perda de 70ml a 80ml de fluido (o equivalente a cerca de dois expressos duplos). Cerca de 50% do fluido perdido é composto de sangue. Mas as pessoas com sangramento menstrual intenso podem perder de 160ml-400ml de líquido.