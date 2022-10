Melatonina, a 'assassina inteligente' que pode ser arma no combate ao câncer, segundo cientistas

Alejandro Romero Martinez, Emilio Gil Martín e Francisco López-Muñoz

The Conversation*

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Mais pesquisas são necessárias para entender a aplicação de melatonina contra o câncer

Em todo o mundo, o câncer é uma das principais causas de morbidade (presença de uma doença em determinada população) e mortalidade (estatística sobre morte). Já era antes da pandemia de covid-19, mas a deterioração dos pacientes e a demora nos diagnósticos pioraram a situação.

Entre os cânceres mais comuns atualmente, segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, estão os de cólon e reto, próstata, mama, pulmão e bexiga.

As estimativas globais indicam que, em vez de diminuir, o número de casos continuará aumentando nas próximas duas décadas. Embora os programas de prevenção e detecção precoce aumentem muito a expectativa de vida dos pacientes, estamos cientes de que o manejo clínico precisará melhorar significativamente se quisermos derrotar a doença.

Melatonina como anticancerígeno

Embora o termo câncer pareça referir-se a uma única doença, na verdade engloba mais de 100 entidades patológicas diferentes, com tecidos de origem e modos de desenvolvimento diferentes. A abordagem terapêutica deve, portanto, ser diferenciada e isso a torna muito complexa.

Embora nos últimos anos tenha havido um enorme progresso no diagnóstico precoce e em tratamentos direcionados cada vez mais seletivos, sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer até que tratamentos farmacológicos eficazes estejam disponíveis.

A melatonina, molécula bioativa de origem natural conhecida principalmente por seu papel regulador no ciclo sono/vigília e por sua atividade antioxidante, também se destaca por suas importantes propriedades anticancerígenas.

Numerosos dados de experimentos mostram que ela pode retardar a progressão do câncer em diferentes estágios do ciclo tumoral, desde a transformação celular inicial até a metástase.

Especificamente, a melatonina previne a divisão celular (antimitogênica) e a formação de novos vasos sanguíneos que nutrem o câncer (antiangiogênico). Acrescenta-se que, dependendo do tipo de tumor e da dose, sozinha ou em conjunto com outras drogas utilizadas na quimioterapia, a melatonina tem potencial para prevenir o aparecimento de tumores e capacidade terapêutica para retardar a progressão maligna e a disseminação metastática.

A incorporação da melatonina às práticas clínicas, no entanto, ainda carece de mais pesquisas e regulações (leia mais abaixo).

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Melatonina é o hormônio que o corpo produz para sinalizar para os órgãos humanos que a noite chegou e preparar o organismo para adormecer

'Assassina inteligente'

Outra possibilidade interessante é incluir a melatonina em tratamentos planejados de acordo com os parâmetros do sistema circadiano (oncocronoterapias), que conseguem aumentar a eficácia e tolerabilidade dos medicamentos.

Mesmo em processos cancerígenos que não respondem à melatonina, foi demonstrado que esta molécula pode sensibilizar as células cancerígenas e aumentar a eficácia dos tratamentos de radio/quimioterapia, tornando os tumores previamente quimiorresistentes sensíveis à radio/quimioterapia.

Um achado particularmente relevante é que a melatonina mostrou esses benefícios tanto em estudos em animais quanto em humanos, sem efeitos adversos significativos e em uma ampla gama de concentrações, o que lhe rendeu o apelido de "assassina inteligente".

Considerando sua atividade farmacológica e eficácia clínica, a melatonina merece ser considerada um importante recurso de saúde pública, como evidenciado pelo fato de o Departamento de Saúde dos Estados Unidos ter conduzido um estudo aprofundado sobre os inúmeros benefícios da suplementação de melatonina para o tratamento do câncer em pacientes.

Nesse sentido, a estratégia de combinar quimioterápicos com melatonina poderia limitar os efeitos secundários do tratamento em células normais, permitindo aumentar as doses ativas dos fármacos sem exacerbar sua toxicidade.

Essa segurança é crucial para o manejo clínico de pacientes com câncer. De fato, um dos desafios atuais no desenvolvimento de formulações combinadas com melatonina em altas doses é que elas são benéficas para os pacientes, mitigando os efeitos colaterais pelo aumento da prescrição de quimioterápicos.

A dose para atingir esse objetivo ainda não está clara. Os 1-2 mg usados ​​para regular os distúrbios do sono (dose fisiológica) podem ser excedidos e podem ser necessárias doses orais de 1 mg/kg de peso corporal.

Para tirar dúvidas, estamos caracterizando as variáveis ​​farmacocinéticas desta molécula para decifrar como administrá-la para que a eficácia dos quimioterápicos seja maximizada e sua citotoxicidade (toxicidade nas células) seja reduzida ao mesmo tempo. Isso não só melhorará a eficácia terapêutica contra o câncer, mas também o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A produção de melatonina pelo corpo diminui com a idade

Melatonina como agente preventivo?

A produção de melatonina no nosso organismo diminui com a idade, o que pode contribuir para que os órgãos fiquem mais vulneráveis ​​aos danos oxidativos e ao desenvolvimento de patologias, incluindo o cancro. Tudo indica que a redução da melatonina associada à idade é um dos principais fatores causadores da imunossenescência (envelhecimento do sistema imunológico) e do desenvolvimento de neoplasias (tumores com taxa de crescimento maior do que a de tecidos normais).

A este respeito, foi demonstrado que a administração exógena aumenta os estoques subcelulares de melatonina. Consequentemente, a inclusão dessa molécula na terapia anticâncer convencional pode ser uma estratégia para reduzir o dano molecular produzido pela rádio/quimioterapia em células saudáveis ​​e, assim, aumentar a eficácia dos tratamentos antitumorais, principalmente em pacientes com imunocompetência comprometida.

No entanto, apesar de haver um grande número de evidências científicas sobre a biossegurança da melatonina, mesmo em altas concentrações, mais pesquisas são necessárias para definir os protocolos de dosagem ideais para cada tumor e paciente, bem como novas formulações aprimoradas.

Além disso, ensaios clínicos randomizados são essenciais para transferir o potencial terapêutico da melatonina para a prática clínica.

Para tanto, é fundamental que os órgãos de saúde, as administrações públicas e a instituição médica considerem plausível o uso da melatonina e decidam explorar suas opções, tanto no tratamento quanto na prevenção proativa do câncer.

*Alejandro Romero Martinez é professor de toxicologia da Universidade Complutense de Madri, na Espanha; Emilio Gil Martín é professor de bioquímica e biologia molecular da Universidade de Vigo, na Espanha e Francisco López-Muñoz é professor de farmacologia de vice-reitor de pesquisa e ciência da Universidade Camilo José Cela, na Espanha