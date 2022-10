'Perdi 22 bebês, mas falar sobre isso é um tabu'

A mulher de 49 anos, moradora da cidade de Manchester, na Inglaterra, disse à BBC que não é fácil falar sobre suas perdas, mas que está determinada em fazer isso. Em parte, porque essas coisas continuam sendo um assunto tabu entre comunidades do sul da Ásia no Reino Unido e em diversos países.

Ela disse que se cria um estigma de evitar relações com qualquer pessoa que tenha sofrido um aborto espontâneo "porque é quase como se fosse contagioso"."Esse é um dos estigmas que precisam ser quebrados", disse ela. Vik disse que recebeu reações distintas ao falar sobre a perda do seu bebê.Ele disse que, embora alguns homens tenham dito que ele os ajudou a lidar com o trauma, outros disseram que esse não era um assunto sobre o qual ele deveria estar falando.

No entanto, ele disse acreditar firmemente que um "problema compartilhado é um problema dividido pela metade".Sarina disse que as pessoas "em nossa comunidade precisam saber que não devem se sentir envergonhadas se tiverem sofrido aborto espontâneo, natimorto ou qualquer tipo de perda de bebê"."Minha esperança é que no longo prazo as pessoas possam ver que isso é normal e que podem falar sobre o assunto."Essa também é a esperança de Imtiaz.Ela disse que a dor de perder 22 bebês é um fardo grande em sua vida, mas ela quer ajudar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes com alguns conselhos simples."Não guarde tudo dentro de si", aconselha ela."Se você segurar, você não vai conseguir. Você precisa se abrir e falar sobre isso, senão você não vai aguentar."