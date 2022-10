BBC, 100 anos: 10 pessoas, momentos e objetos que marcaram história da empresa

Há 26 minutos

Legenda da foto, BBC comemora nesta terça-feira (18/10) seu 100º aniversário

A British Broadcasting Corporation (BBC) está comemorando nesta terça-feira (18/10) seu 100º aniversário.

A emissora — hoje a maior do mundo em número de funcionários — foi oficialmente formada em 18 de outubro de 1922, em Londres e, desde então, vem ajudando a escrever a história do mundo.

No dia de seu centenário, confira abaixo uma retrospectiva da mais antiga emissora pública do mundo.

1. A primeira estação de rádio da BBC

Legenda da foto, A primeira estação de rádio da BBC foi chamada 2LO

Após o fechamento de várias estações amadoras, a BBC iniciou seu primeiro serviço diário de rádio em 14 de novembro de 1922 em Londres.

O primeiro programa, às 18h (hora local), foi um boletim de notícias, fornecido por agências de notícias. Uma previsão do tempo, preparada pelo serviço meteorológico nacional do Reino Unido (Met Office), foi transmitida logo depois.

O boletim de notícias e a previsão do tempo foram lidos em inglês por Arthur Burrows, diretor de programas. Burrows leu o boletim duas vezes, uma vez rápido e depois devagar, para que os ouvintes pudessem tomar notas, se quisessem.

2. O início do Serviço Mundial

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Rei George 5º transmitiu primeira mensagem real de Natal

Em 19 de dezembro de 1932, o rei George 5º transmitiu sua mensagem real de Natal para o Reino Unido e outras partes do mundo.

Na transmissão, em ondas curtas e destinada principalmente a falantes de inglês em todo o Império Britânico, ele caracterizou o Serviço Mundial como destinado a "homens e mulheres, tão isolados pela neve, pelo deserto ou pelo mar, que apenas vozes no ar pode alcançá-los".

Foi o início do Serviço do Império da BBC (o atual Serviço Mundial da BBC).

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Apresentadora sênior afegã da BBC Sana Safi com o rei Charles 3º e a rainha Camilla nos estúdios de TV da BBC Broadcasting House

O Serviço Mundial da BBC é agora a maior emissora do mundo em termos de área, idioma e alcance de audiência. Transmite em mais de 40 idiomas diferentes por meio de serviços online, mídias sociais, TV e rádio. Entre esses serviços, está a BBC News Brasil.

3. O icônico microfone da BBC

Legenda da foto, O microfone Tipo A é frequentemente visto em vários dramas e filmes de época britânicos

Os microfones disponíveis comercialmente eram caros na década de 1930, então a BBC trabalhou com a empresa Marconi para desenvolver seu próprio modelo.

Em 1934, o microfone Tipo A revolucionou a transmissão.

Ele foi desenvolvido e refinado ao longo dos anos e passou a ser conhecido como o microfone clássico da BBC, como visto em vários dramas e filmes.

4. BBC Árabe torna-se o primeiro serviço de rádio em idioma estreangeiro da BBC

Legenda da foto, Locutor Ahmad Kamal Sourour Effendi tornou-se a voz da BBC árabe quando serviço foi criado, em 1938

A BBC árabe tornou-se o primeiro serviço de rádio em idioma estrangeiro da corporação em 1938.

O famoso locutor Ahmad Kamal Sourour Effendi foi recrutado da rádio egípcia para emprestar sua voz ao recém-criado serviço.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Hoje, o Serviço Mundial da BBC transmite em mais de 40 idiomas diferentes em todo o mundo

Mais serviços de idiomas foram criados nas décadas seguintes, com programação de rádio e TV. Foi o caso do serviço em português brasileiro, lançado ainda em 1938.

A BBC Online (site de notícias na internet) nasceu muito mais tarde, em 1997 — e os serviços de idiomas também lançaram suas versões eletrônicas. A introdução das mídias sociais acabou por popularizar e consolidar a marca BBC em todo o mundo.

Hoje, o Serviço Mundial da BBC está mudando seu foco para conteúdo digital.

5. Lançamento da BBC News Brasil

O serviço de notícias em português da BBC, hoje BBC News Brasil, foi criado em 14 de março de 1938.

Já são, portanto, mais de 80 anos produzindo conteúdo jornalístico imparcial e de alta relevância para o público brasileiro.

"O senhor Hitler entrou hoje à noite em Viena", disse o apresentador Manuel Braune, o Aimberê, inaugurando o noticiário da BBC para o Brasil, transmitido na época apenas no rádio, em ondas curtas.

Ao ser criado, o serviço da BBC em português era apenas uma pequena parte da equipe de meia dúzia de jornalistas responsáveis pelos programas enviados para toda a América Latina. O restante da equipe produzia notícias em espanhol.

6. A primeira produtora negra da BBC

Legenda da foto, Una Marson, natural da Jamaica, fez história na BBC

Una Marson fez história ao se tornar a primeira produtora negra da BBC.

Natural da Jamaica, Una era uma jornalista experiente quando começou a trabalhar na BBC em 1939.

Seu primeiro papel foi como assistente nos estúdios de televisão Alexandra Palace, mas ela se juntou à BBC em tempo integral em março de 1941 como assistente de programa no departamento "Programas do Império".

Seu interesse pela poesia a ajudou a desenvolver Caribbean Voices, um programa semanal dentro da série Calling the West Indies.

7. O fim da Segunda Guerra Mundial

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Membros do Serviço Territorial Auxiliar (ATS) dirigem pela Trafalgar Square durante as celebrações do Dia VE em Londres, em 8 de maio de 1945

Pule Podcast e continue lendo Podcast As Estranhas Origens das Guerras Culturais Adaptação de premiado podcast da BBC ‘Things Fell Apart’, de Jon Ronson. Episódios Fim do Podcast

Em 1 de maio de 1945, a BBC anunciou o suicídio de Adolf Hitler. Às 19h, os programas da noite seguinte foram interrompidos com a notícia de que os alemães haviam se rendido na Itália. Em 4 de maio, eles também se renderam na Dinamarca, e o conflito estava praticamente encerrado.

Mas durante alguns dias ninguém tinha certeza disso. Na segunda-feira, 7 de maio, multidões se reuniram do lado de fora do Palácio de Buckingham, mas as notícias que a nação esperava há cinco anos ainda não haviam chegado. Na verdade, os britânicos esperavam a confirmação russa e americana de que os nazistas haviam sido derrotados.

Às 18h, a BBC informou aos ouvintes perplexos que o primeiro-ministro Winston Churchill não falaria naquela noite — mas às 19h40 os programas foram interrompidos para transmitir a notícia de que o dia seguinte seria o Dia da Vitória na Europa.

A guerra na Europa realmente tinha acabado. A declaração de Churchill foi enviada ao Império no dia seguinte, mas muitos estavam animados demais para ouvir. Todos estavam comemorando nas ruas.

A BBC lançou uma programação especial durante 10 dias e a Broadcasting House, a sede da emissora, foi iluminada pela primeira vez desde 1937.

8. BBC TV conecta o mundo

Legenda da foto, Os Beatles tocaram a famosa música All You Need Is Love no inovador programa de TV Our World em 1967

Em 1967, o programa de TV Our World ("Nosso Mundo") fez história.

Antes de ir ao ar, a televisão por satélite ligava apenas alguns países bilateralmente e sobretudo para fins experimentais, por exemplo, a BBC foi a primeira emissora do mundo a fornecer um serviço regular de televisão de "alta definição" em 1936.

Mas Our World foi diferente, e tentou revelar, ao vivo na televisão, um país de cada continente de uma forma divertida — ligando o globo pela primeira vez por satélite.

Como parte da contribuição britânica para o show, os Beatles tocaram a agora famosa música All You Need Is Love. Um vinil de 45 rpm dessa performance foi lançado mais tarde e a música foi um sucesso instantâneo.

Esse programa desencadearia futuros eventos televisivos inesquecíveis que também conectaram o mundo, incluindo o Live Aid em 1985.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O show do Live Aid de 1985 foi exibido em 60 países com cerca de 400 milhões de espectadores e contou com artistas como George Michael, U2, Paul McCartney e Queen

O concerto de música rock em vários locais foi organizado por Bob Geldof e Midge Ure para arrecadar fundos para o alívio da fome na Etiópia.

A BBC estava no centro de seu sucesso, pois era uma das maiores conexões de satélite e transmissões de televisão de todos os tempos, com cerca de 400 milhões de espectadores, em 60 países, assistindo à transmissão ao vivo.

9. Um misterioso guarda-chuva envenenado

Crédito, Museu de Espionagem Internacional Legenda da foto, Esta é uma réplica da arma disfarçada de guarda-chuva que matou um jornalista do Serviço Mundial da BBC

Em 7 de setembro de 1978, Georgi Markov, jornalista do Serviço Mundial da BBC, estava a caminho do trabalho na BBC em Bush House, em Londres, quando foi atingido na parte de trás da perna por um homem misterioso empunhando um guarda-chuva, que então fugiu.

Mais tarde, Markov ficou gravemente doente e foi internado no hospital, onde disse aos funcionários que estava convencido de que havia sido envenenado pelo Serviço Secreto Búlgaro e pela KGB.

Ele morreu três dias depois, aos 49 anos, deixando esposa e uma filha de dois anos.

A natureza do assassinato e sua crítica aberta ao regime comunista na Bulgária sinalizavam que a KGB soviética ou os serviços secretos búlgaros eram suspeitos de envolvimento. Arquivos da polícia secreta da época identificaram seu assassino como um agente com o codinome "Piccadilly".

No entanto, ninguém foi levado à Justiça pelo assassinato.

10. David Attenborough e seus documentários

Crédito, Getty Images Legenda da foto, David Attenborough ganhou muitos prêmios por seus documentários sobre a vida selvagem da BBC

O radialista e naturalista britânico David Attenborough é mundialmente conhecido por seus documentários sobre a vida selvagem da BBC que já duram oito décadas, bem como pela sua emblemática voz.

Seus famosos programas como Blue Planet (Planeta Azul), Life Collection (Coleção Vida) e Natural World (Mundo Natural) foram assistidos por milhões e o ajudaram a ganhar muitos prêmios, incluindo Emmys e Baftas.

Attenborough começou a apresentar na BBC na década de 1960 e tornou-se gerente sênior da corporação, atuando como controlador da BBC Two e diretor de programação da BBC Television.

Seu trabalho para educar as pessoas sobre as mudanças climáticas contribuiu para que ele fosse nomeado "Defensor da Terra" em 2021 pelo Programa Ambiental das Nações Unidas.

A mais recente série de cinco partes de Attenborough na BBC — The Green Planet (Planeta Verde) — acompanha-o enquanto ele viaja das florestas tropicais dos trópicos ao deserto do norte congelado, para explorar as maneiras pelas quais as plantas lidam com ambientes muito diferentes e às vezes extremos.

Se você quiser ler mais sobre o centenário da BBC (em inglês) clique aqui.