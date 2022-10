Câncer de mama: 6 fatores que aumentam o risco da doença

O câncer de mama é o tipo mais comum da doença, com mais de 2,2 milhões de casos em todo o mundo todos os anos, segundo dados de 2020 da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na América Latina e no Caribe, a proporção de mulheres afetadas pela doença antes dos 50 anos (32%) é muito maior do que na América do Norte (19%), diz a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).