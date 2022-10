Telescópio James Webb: as impressionantes imagens dos 'Pilares da Criação'

Há 12 minutos

Imagens dos telescópios Hubble (esq.) e Webb (dir.): os detectores infravermelhos do novo telescópio podem ver além da poeira dos pilares

Uma das vistas mais bonitas do cosmos foi visitada novamente pelo supertelescópio espacial James Webb.

Essa cena já foi fotografada por outros grandes telescópios. As imagens mais famosas são as do Hubble, capturadas em 1995 e 2014.