'Homem mais sujo do mundo' morre aos 94 anos após 1º banho em mais de meio século

Há 1 hora

Amou Haji temia água e sabão, de acordo com a imprensa local

Um eremita que ficou conhecido pela imprensa como "o homem mais sujo do mundo" morreu aos 94 anos, apenas alguns meses depois de tomar seu primeiro banho em décadas.

O iraniano, que morava na província de Fars, no sul do país, havia se esquivado de tentativas anteriores dos moradores de dar banho nele.

De acordo com a agência de notícias iraniana Irna, Amou Haji ficou doente pouco depois e morreu no domingo (23/10).

Em entrevista concedida ao Tehran Times em 2014, ele revelou que sua refeição favorita era porco-espinho e que vivia entre um buraco no chão e um refúgio de alvenaria construído por vizinhos preocupados com ele no vilarejo de Dejgah.