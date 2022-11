Os sinais de 'outras dimensões' no material expelido pelos buracos negros

Há 43 minutos

Desvendar as propriedades e o comportamento do universo nos buracos negros, onde o espaço-tempo se curva abruptamente, oferece desafios insólitos.

Se encontrarmos evidências de dimensões exóticas do espaço-tempo além daquelas quatro que percebemos (três espaciais e uma temporal), poderemos caracterizar a gravitação, compreendê-la e resolver alguns dos mistérios mais profundos da ciência - entre eles, a expansão do universo.

Dimensões muito grandes ou muito pequenas

Se existirem outras dimensões, elas não devem causar efeito sobre o nosso dia a dia. Mas existem teorias em que as dimensões adicionais do espaço-tempo são necessárias para unificar a física como a conhecemos.

A precisão com que os telescópios vêm registrando dados sobre jatos de buracos negros nos últimos dois anos é assombrosa - por exemplo, o telescópio espacial James Webb, o Telescópio do Horizonte de Eventos e o Observatório Espacial Europeu.

Como esperamos que a gravidade ocupe todas as dimensões existentes, seus efeitos poderiam ser observados nos jatos. Com isso, os feixes dos buracos negros tornam-se canais especialmente promissores para sua detecção.

Os rastros de outras dimensões

Para poder determinar os efeitos das dimensões do espaço-tempo em feixes de buracos negros, primeiramente devemos elaborar as soluções desses modelos. Para isso, criamos o primeiro modelo para verificar como a possível existência de dimensões adicionais afetaria os feixes de buracos negros que observamos atualmente.

Com respeito à rotação do buraco negro, encontramos a mesma dependência que em quatro dimensões e menor eficácia do fluxo energético. Isso significa que, à medida que os feixes de energia emitidos pelos buracos negros giratórios propagam-se pelas cinco dimensões espaço-temporais do novo modelo, sua potência continua tendo a mesma dependência do parâmetro de rotação do buraco negro em quatro dimensões.