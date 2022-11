O que são posbióticos e como podem ajudar saúde do intestino

Há 47 minutos

Talvez você tenha até ouvido falar em prebióticos, que são alimentos ricos em carboidratos complexos (fibras alimentares) que ajudam a aumentar as bactérias boas no intestino delgado. Alimentos prebióticos populares incluem aveias, nozes e legumes.

O que é um pós-biótico?

Essas moléculas posbióticas são importantes para a microbiota intestinal. Bactérias probióticas saudáveis desenvolvem-se com base nesses ácidos graxos de cadeia curta no nosso intestino.

E alguns probióticos podem ajudar a reduzir as bactérias "ruins". Bactérias probióticas (como Lactococcus lactis), por exemplo, produzem substâncias especiais conhecidas como bacteriocinas, que podem evitar a colonização de patógenos como E. coli no intestino. Este processo é conhecido como "resistência à colonização".

Nem todos os posbióticos são bons

Um tipo de posbiótico são os ácidos da bílis, produzidos quando comemos muitos alimentos com alto teor de gordura. Os ácidos da bílis já foram relacionados a inflamações e ao câncer do cólon.

Manter uma dieta rica em proteínas e com baixo teor de carboidratos, a longo prazo, significa muitas vezes que as pessoas não ingerem fibras suficientes, o que está relacionado ao aumento do risco de câncer do cólon. Isso pode ocorrer devido à produção de posbióticos prejudiciais, como os ácidos da bílis.