O jovem que se tornou a estrela mais seguida no TikTok sem dizer uma palavra

Redação

BBC News Mundo

Há 1 hora

Crédito, Getty Images

Menos é mais.

Esta é a receita que levou ao sucesso Khabane Lame, mais conhecido como Khaby Lame. Com apenas 21 anos, o senegalês virou a maior estrela do TikTok, com 150 milhões de seguidores.

Lame ganhou fama com seus vídeos, nos quais, sem dizer uma única palavra, zomba dos truques complicados e às vezes loucos que outros influenciadores inventam para resolver problemas cotidianos.

No entanto, sua fama aconteceu quase acidentalmente.

Quando uma porta se fecha

Lame, que mora na Itália desde que seus pais imigraram para o país europeu há duas décadas, começou a gravar vídeos para o TikTok em março de 2020.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O rosto e os gestos do jovem senegalês tornaram-se populares em todo o mundo

Desempregado e sem dinheiro, o jovem teve que voltar para a casa dos pais, mas em vez de procurar um novo emprego como os pais pediam, começou a gravar vídeos.

Apesar de ter apenas um celular modesto e não possuir um tripé para apoiar o aparelho ou lâmpadas para melhorar a iluminação, Lame alcançou a fórmula que o tornou uma celebridade mundial: zombar de gravações virais sobre truques para enfrentar problemas cotidianos - mas que na verdade não funcionam - e responder a esses conteúdos fornecendo soluções simples.

As expressões e gestos com as mãos, considerados engraçados pelos milhões de espectadores, fizeram o resto.

Um de seus maiores sucessos foi o vídeo da banana, onde ele mostrou pela primeira vez como outro usuário estava descascando a fruta com uma faca afiada, enquanto ele simplesmente a pegava nas mãos e a descascava. Em seguida, apontou para a fruta com a mão, fazendo um gesto de: "É isso aí".

Outra gravação que deu a volta ao mundo foi uma em que ele mostrava como uma mulher, que havia deixado as chaves do carro dentro com o filho, tentou alcançá-las com um pedaço de pau pela janela do veículo que estava entreaberta. No entanto, a certa altura, ela deixa cair o graveto e pede ao menino para buscá-lo para ela, o que o menino obedientemente faz.

Lame recriou o vídeo com um menino da mesma idade, mas em vez de tentar alcançar as chaves com o bastão, pediu ao menino que lhe entregasse as chaves e resolveu o problema.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Em seus vídeos, Lame não pronuncia uma única palavra, mas seus gestos e expressões são cômicos

Em poucas semanas ele já tinha milhares de seguidores e hoje é o rei do TikTok, superando figuras conhecidas como o ator americano vencedor do Oscar Will Smith.

Mais que mil palavras

Para Stevie Osagie, especialista em marketing e redes sociais, o fenômeno Lame se deve ao fato de "usar uma linguagem universal: a comédia".

"O fato de não falar implica que não há barreiras entre eles. Não há uma única razão pela qual você não possa ver seu conteúdo", disse ele à BBC.

Da mesma forma, Osagie afirmou que o jovem estava na hora e no lugar certo para se tornar a celebridade que é hoje.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Apenas alguns meses atrás, Lame foi premiado com o prêmio principal no World Influencers And Bloggers

"Quando ele começou, todos estavam presos em suas casas (por causa dos confinamentos devido ao coronavírus) e todos precisavam de algo para afastá-los da negatividade e do que estava acontecendo - e foi isso que chamou a atenção para ele", explicou.

"Meu rosto e minhas expressões fazem as pessoas rirem", disse ele ao The New York Times há alguns meses.

Ser sério compensa

Pule Podcast e continue lendo Podcast Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

Lame não se limitou ao TikTok e também produz conteúdo para outras redes, como o Instagram, onde tem 80 milhões de seguidores, oito vezes mais que Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e dono da plataforma.

No entanto, há alguns meses Lame sofreu uma queda acentuada de seguidores nesta última plataforma. A razão? A publicação de um post contra o racismo.

"As pessoas seguem você por algo que você faz e que elas gostam, mas se você se desviar disso, você perde seguidores", explicou Celia Tokosi, uma influenciadora africana, que vê o caso de Lame como um exemplo.

Seu impacto foi tão grande que em 2021 ele foi convidado para o Festival de Cinema de Veneza, apesar de não ter atuado em nenhum filme. Além disso, o jovem já gravou vídeos com atletas como o espanhol Carlos Sainz Junior e o brasileiro Vinícius Junior.

Em 2021, Lame recebeu o Prêmio da Associação Nacional de Jovens Inovadores de Itália (ANGI) pela sua forma de comunicar e há poucos meses obteve a mais alta distinção no World Influencers And Bloggers Awards.