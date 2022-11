Twitter confirma que vai cobrar taxa para verificar contas

Há 1 hora

Em uma atualização para dispositivos da Apple, a empresa disse que o recurso estaria aberto, em certos países, para usuários que decidam se inscrever no serviço Twitter Blue por US$ 7,99 por mês (o que hoje corresponde a cerca de R$ 40).

O Brasil não está na lista de países onde essa venda deve ser oferecida inicialmente e ainda não há informações sobre o que acontecerá com perfis que já têm o selo de verificação ( entenda mais abaixo ).

A mudança de política é controversa, em meio a preocupações de que a plataforma poderia ser inundada com contas falsas.

A decisão vem depois da aquisição do Twitter por Elon Musk, que na sexta-feira (4/11) demitiu cerca de metade da força de trabalho da empresa.

O tão procurado selo de verificação azul estava disponível anteriormente apenas para indivíduos e organizações de alto perfil ou com alguma influência, que eram solicitados para confirmar sua identidade.

Fim do Podcast

Musk, a pessoa mais rica do mundo, parece estar procurando diversificar a renda do Twitter, após sua aquisição da empresa em um acordo de US$ 44 bilhões.