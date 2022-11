O que é a rede social Mastodon, que cresce atraindo usuários insatisfeitos com o Twitter

A plataforma existe há seis anos, mas o aumento das atividades nos últimos dias é inédito e a empresa está tendo dificuldades para se manter no ar com a chegada de tantos adeptos de uma só vez.

O que são os servidores usados pelo Mastodon?

Como encontrar outras pessoas?

O servidor escolhido se torna parte do seu nome de usuário — eu mesma, por exemplo, usei o meu usuário do Twitter (@zsk) e selecionei o servidor do Reino Unido, que virou parte do meu nome no Mastodon (@zsk@mastodonapp.uk).