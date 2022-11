O misterioso roubo de US$ 3 bi em bitcoins desvendado com achado em lata de pipoca

Há 11 minutos

Crédito, US DoJ

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que apreendeu US$ 3,36 bilhões (R$ 17 bilhões) em Bitcoins no ano passado, que foi roubado de um site da darkweb.

O estoque de 50.676 Bitcoins foi encontrado escondido em vários dispositivos na casa de um hacker em um cofre embaixo do piso e dentro de uma lata de pipoca. A darkweb é uma parte da internet que só pode ser acessada usando software especializado.

James Zhong se declarou culpado de hackear os Bitcoins em 2012 do mercado ilegal Silk Road. A batida policial na casa de Zhong, na Geórgia, foi realizada há um ano, mas só foi revelada agora.

Autoridades dos EUA dizem que a apreensão é a segunda maior da história. Ela ocorreu quando o valor do Bitcoin estava no seu auge — os fundos apreendidos agora valeriam cerca de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,7 bilhões).