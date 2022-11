Os tipos de alimentos capazes de reduzir os níveis de estresse

Mas o tipo de alimentos que ingerimos também pode ser uma forma eficaz de combater o estresse. É o que indica a pesquisa que publiquei em conjunto com outros membros do centro de pesquisas APC Microbiome Ireland.

Mens sana, dieta saudável

Os mecanismos responsáveis pelo efeito da alimentação sobre a saúde mental ainda não são totalmente conhecidos. Uma explicação pode ser a relação entre o cérebro e o nosso microbioma (os trilhões de bactérias que moram no nosso intestino), por meio do chamado eixo intestino-cérebro.

Essa via de comunicação bidirecional permite que o cérebro e o intestino permaneçam em contato constante, com a realização de funções corporais essenciais, como a digestão e o apetite. E também faz com que os centros emocionais e cognitivos do cérebro fiquem estreitamente conectados ao nosso intestino.