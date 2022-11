‘Não preciso de GPS’: o caminhoneiro de 90 anos que pode entrar para o Guinness

Aos 90 anos de idade, o britânico Brian Wilson é, sem dúvida, um dos motoristas de caminhão mais velhos do mundo. Depois de mais de 70 anos na estrada, ele ainda não tem planos de puxar o freio de mão.

Brian Wilson não liga para o GPS. Ele possui um atlas rodoviário que "tem cerca de 40 anos" e fica guardado no porta-malas do veículo.

Estamos sentados na cabine do caminhão de Brian, de 1993. O veículo se destaca em meio aos modernos caminhões Scania enfileirados no pátio.

A marcha é remendada com fita adesiva, o estofamento já viu dias melhores e há um cheiro de tabaco. Mas, como ele, tudo continua seguindo em frente.

De acordo com o Guinness World Records, o titular masculino de uma permissão para transporte de carga pesada mais velho é Jack Fisher, do Reino Unido, com 88 anos e quatro dias — o que foi registrado em 27 de janeiro de 2021.