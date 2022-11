Flora Tristán: a vida extraordinária da sindicalista feminista que inspirou até Karl Marx

Embora tenha desaparecido da história por um tempo, ela foi resgatada com tanta força que, além de livros e inúmeros artigos sobre ela tanto na França quanto no Peru, agora há ruas, escolas e organizações de ajuda feminina que levam seu nome.

"Flora Tristán é uma personalidade excepcional do século 19, não só porque é mulher, mas também porque é uma mulher que resume todas as dificuldades ligadas ao destino das mulheres na primeira metade desse século e depois disso", disse a autora à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).

"Ela é precursora de muitas coisas: sindicalismo, feminismo, a exigência de liberdade para que as mulheres evoluam no espaço público sem serem incomodadas. Além disso, ser francesa e peruana é uma ponte entre dois mundos."

O começo

Embora seus pais tivessem se casado diante de um padre na Espanha, o procedimento não era válido para as autoridades e leis francesas, pois eles não haviam se casado no civil.

De mal a pior

Aos 17 anos, ela casou-se com seu patrão, André-François Chazal, um homem violento que a deixou quatro anos depois com dois filhos para criar e uma terceira a caminho. Essa terceira filha era Alina, que viria a se tornar mãe de artista francês Paul Gaugin.

Segundo seu próprio relato, depois de realizar vários trabalhos, ela conseguiu um emprego com uma família inglesa com quem viajou pela Europa e visitou o Reino Unido pela primeira vez.

Ela voltaria para a França em 1839 e em 1840 publicaria Passeios em Londres , obra em que denunciava as desigualdades que presenciara, culpando os aristocratas e o sistema capitalista por tal injustiça. O livro se tornou um dos textos fundamentais do incipiente movimento socialista.

Arequipa, no Peru, em gravura do século 19

"Decidi ir para o Peru e refugiar-me no seio da minha família paterna, esperando encontrar lá uma posição que me fizesse voltar a entrar na sociedade", escreveu ela em Peregrinações de um a P ária , de 1838.

Peru

'A senhora está viajando sozinha?'

Finalmente livre

Em Arequipa, no entanto, a obra causou uma rejeição tão forte que houve uma queima pública do livro, pois suas descrições do Peru em meados do século 19 ofenderam seus anfitriões no país.