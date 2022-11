Ciência confirma que 10 mil passos por dia melhoram saúde, mas ritmo também conta

Há 55 minutos

A caminhada favorece a liberação de endorfinas no cérebro, o que nos faz mais felizes

Benefícios para a saúde desde o primeiro passo

No curto prazo, favorece a liberação de endorfinas no cérebro, o que nos faz nos sentir melhor, mais felizes. Também melhora o equilíbrio e fortalece as pernas. Isso é muito importante, pois significa que pode nos manter ativos por mais anos.