É melhor comer frutas e legumes com ou sem casca?

Há 13 minutos

Resíduos de pesticidas e sujeira podem ser removidos com uma escova ao lavar

Muita gente tem o hábito de descascar frutas e legumes. Mas, muitas vezes, não é necessário. Existem nutrientes importantes na casca. Além disso, as cascas de frutas e legumes descartadas contribuem para as mudanças climáticas.

Será então que comer frutas e legumes com casca pode ajudar nessa questão, adicionando importantes nutrientes à dieta da população?

Por exemplo, quantidades nutricionalmente importantes de vitaminas, como vitamina C e riboflavina, e minerais, como ferro e zinco, são encontradas na casca destas raízes: beterraba, nabo, batata doce, cenoura e rabanete; também na do gengibre (rizoma) e na casca da batata inglesa branca (tubérculo).

E o Departamento de Agricultura dos EUA afirma que a maçã com casca contém 15% mais vitamina C, 267% mais vitamina K, 20% mais cálcio, 19% mais potássio e 85% mais fibra do que sua versão descascada.