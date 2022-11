Mariah Carey: por que cantora não conseguiu registrar marca de 'rainha do Natal'?

Paul Glynn

Repórter de entretenimento

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A faixa de 1994 'All I Want for Christmas Is You' associou Mariah Carey ao período natalino em alguns países

A cantora americana Mariah Carey, que ficou associada ao período natalino pelo sucesso All I Want for Christmas Is You, teve negado o registro da marca "Queen of Christmas" ("Rainha do Natal") pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos.

O registro daria a Carey o direito legal de impedir que outras pessoas usassem o título em músicas e produtos.

Carey também pretendia obter propriedade sobre a abreviatura "QOC" e o termo "Princess Christmas" ("Princesa do Natal", em tradução livre).

A empresa de Carey, Lotion LLC, fez a solicitação dos registros no ano passado. Mas outra cantora, Elizabeth Chan, entrou com um processo em agosto último contestando o pedido.

Como os representantes da cantora não responderam à ação movida por Chan, o registro para Carey foi considerado negado.

Monopólio do Natal

Apelidada de "Rainha do Natal" pela revista The New Yorker em 2018, por lançar discos natalinos originais por uma década inteira, Chan criticou Carey por tentar obter um "monopólio" sobre o Natal.

"Ninguém deve ter posse sobre algo do Natal ou monopolizá-lo da maneira como Mariah procura, perpetuamente", afirmou Chan em entrevista à revista Variety em agosto.

"Isso não é certo. O Natal é para todos. Ele deve ser compartilhado. Não deve ser ter um dono."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O hit de Mariah Carey foi tocado mais de 1 bilhão de vezes no Spotify

Chan ainda afirmou que Carey estava "tentando registrar a marca de todas as maneiras possíveis", desde música, roupas e bebidas alcoólicas até "máscaras e coleiras de cachorro. Por todos os lados".

"Se você tricotar um suéter escrito 'Rainha do Natal', você pode vender em uma loja online", afirmou a cantora.

O registro em nome de Carey poderia abrir espaço para processos contra quem comercializasse produtos do tipo.

A BBC entrou em contato com representantes de Mariah Carey para solicitar um comentário sobre o caso.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Mariah Carey já comercializa diversos produtos relacionados ao Natal

Outra cantora, Darlene Love, postou no Facebook que ela já era a "Rainha do Natal" antes de Mariah Carey chegar à fama.

Love é conhecida por seu clássico natalino Christmas (Baby Please Come Home) e versões de sucessos como Winter Wonderland e White Christmas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Darlene Love interpretou canção de Natal do filme 'Esqueceram de Mim 2'

Carey, por sua vez, estava sendo processada por um cantor de música country. Andy Stone — que se apresenta sob o nome de Vince Vance com a banda Vince Vance and the Valiants — pedia US$ 20 milhões alegando que já tinha lançado uma música chamada All I Want For Christmas Is You cinco anos antes.