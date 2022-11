Repórter dinamarquês é tirado do ar e ameaçado por segurança no Catar

Há 35 minutos

Alguns analistas acreditam que esta será a Copa do Mundo mais politizada da história, diante das diversas polêmicas que surgiram antes mesmo do início do torneio — como questões ligadas a direitos da comunidade LGBT+, trabalhadores imigrantes e liberdade de expressão.

As autoridades da Copa do Mundo disseram que "todos são bem-vindos" para visitar o país para assistir aos jogos e disseram que ninguém será discriminado. Mas relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são ilegais no Catar, com punições que variam de multas à pena de morte.