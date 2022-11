A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A ambientalista de 11 anos que viralizou ao questionar ministro

Há 53 minutos

Mas também ficou famosa por afugentar ministros de Estado nos corredores da COP27, a cúpula do clima da ONU.

Nele, a menina cobra respostas do ministro de Energia e Mudanças Climáticas do Reino Unido, Zac Goldsmith, sobre a detenção de ativistas ambientais em protestos em Londres.

Kangujam também conta o que acha do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem ela se encontrou na COP27 – e poupou de perguntas difíceis.