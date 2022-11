Copa do Mundo: como é a dieta de um jogador de futebol?

O assunto é tão importante que as equipes contratam chefs de cozinha e nutricionistas, que acompanham a delegação durante a Copa do Mundo.

A seleção brasileira, por exemplo, possui dois cozinheiros no Catar. E eles levaram para lá alguns ingredientes tradicionais do país, como farinha de mandioca, café em pó e temperos típicos.

Entenda a seguir como os cuidados com a alimentação se tornaram tão importantes no futebol — e cada vez mais significam a diferença entre uma vitória ou uma derrota.

Carboidratos: a moeda de troca

"Quanto mais rápido essa nova leva de carboidrato for absorvida pelo intestino, mais fácil fica para restaurar as perdas pelo esforço físico."

Embora não seja fácil medir com precisão os tais estoques de glicogênio, os especialistas sabem que atletas com uma baixa quantidade dessa substância durante a partida podem apresentar fadiga precoce.

Proteínas: o alicerce do corpo

"Se a reposição proteica não for adequada, há o risco de atrofia ou perda de músculos, o que não é nada bom para o jogador que depende dessa estrutura para fazer as atividades de potência", complementa.

As principais fontes desse nutriente são os ovos, o leite, os laticínios, as carnes e os grãos — como o feijão e a soja.

Gualano observa que, ao contrário do que acontece com os carboidratos, em que deficiências nutricionais são frequentes, o consumo de proteínas costuma ser adequado entre os atletas brasileiros.

"Não adianta você ter muito desse nutriente no café da manhã e negligenciá-lo no jantar."

Gordura: mocinha ou vilã?

Ao contrário do que muita gente pensa, as gorduras são fundamentais para a saúde quando consumidas na medida certa.

Micronutrientes: os detalhes que fazem a diferença

Água: um gole sempre que possível

"Uma cena que veremos com muita frequência nesta Copa do Mundo são os jogadores aproveitando qualquer parada técnica para tomar uns goles naquelas garrafinhas", observa.

Vale lembrar que o torneio é disputado no Catar que, apesar do controle de temperatura dentro dos estádios, é um país muito quente e com baixa umidade do ar.