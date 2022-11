Homem com deficiência é selecionado em programa de formação de astronautas

'Eu me senti tão inspirado por isso... Eu me senti compelido a me candidatar', diz McFall sobre treinamento para ser astronauta

"Quando a ESA anunciou que estava procurando candidatos com deficiência física para este projeto, olhei os requisitos e a ideia me chamou a atenção. Eu me senti muito inspirado."

A ESA trabalhará com a Nasa, a agência espacial americana, no projeto-piloto. As agências vão avaliar primeiro as adaptações necessárias para garantir a segurança da tripulação, considerando as necessidades particulares de pessoas com deficiências físicas. Também será estudado quais mudanças seriam necessárias nas naves espaciais.