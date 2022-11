Como possível descoberta do túmulo de Cleópatra pode reescrever a história

Cleópatra e seu filho Cesarião são ilustrados à esquerda, na parede sul do Templo de Hator, em Dendera, no Egito

O momento não poderia ter sido mais propício. Ao mesmo tempo em que celebram o centenário da descoberta do túmulo de Tutancâmon, arqueólogos e outros estudiosos agora se debruçam sobre uma nova e promissora descoberta que aparentemente foi feita no Egito.

O historiador grego antigo Plutarco escreveu uma biografia do marido da rainha, o general romano Marco Antônio, e é responsável pelo relato mais longo e detalhado dos últimos dias do reinado de Cleópatra.

Busto do general romano Marco Antônio, marido de Cleópatra, no Museu Nacional de Arqueologia de Madri, na Espanha

Plutarco conta que, no dia em que Augusto e suas forças romanas invadiram o Egito e tomaram Alexandria, Marco Antônio atirou-se sobre sua espada, morreu nos braços de Cleópatra e foi enterrado no mausoléu.

Se o mausoléu de Cleópatra ainda não tiver desaparecido sob as ondas do Mediterrâneo, junto com a maior parte da cidade helenística de Alexandria, e um dia for comprovadamente encontrado, será uma descoberta arqueológica quase sem precedentes.

Uma descoberta que pode reescrever a história

Até o momento, nenhum outro túmulo de governante do período ptolomaico no Egito - que vai da morte de Alexandre, o Grande, até a conquista romana - foi encontrado. A informação que temos é que todos eles ficavam na região dos palácios em Alexandria e acredita-se que estejam no fundo do mar, com o restante daquela parte da cidade.