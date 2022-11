Copa do Mundo: o novo recorde de Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal sobre Gana

Crédito, EPA

Foi uma partida vibrante, com sofrimento para a favorita seleção de Portugal e que terminou com um recorde (mais um) do astro Cristiano Ronaldo.

Em uma cobrança de pênalti, o "comandante" da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2022 se tornou o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições da Copa do Mundo masculina de futebol.

O jogador de 37 anos marcou na Alemanha em 2007, na África do Sul em 2010, no Brasil em 2014, na Rússia em 2018 e agora no Catar em 2022.

A partida terminou com uma vitória sofrida de Portugal por 3 a 2 contra Gana no grupo H.

O novo recorde do português se junta a outro que ele coleciona: jogador com mais gols marcados com a sua seleção, sendo 118 gols em 192 jogos.

O momento histórico desta quinta-feira (24/11) ocorreu aos 65 minutos do jogo contra Gana, após Cristiano receber uma cobrança por trás que foi penalizada pelo árbitro.

Com a força que lhe é característica, o atacante lançou seu chute de meia altura, imparável para o goleiro ganês.

Crédito, Reuters

Pouco depois, aos 73 minutos, a seleção de Gana empatou com o craque André Ayew.

No entanto, cinco minutos depois João Félix, de Portugal, fez um gol e Rafael Leão fez o terceiro aos 80 minutos.

Por volta dos 90 minutos, Osman Bukari fez um gol de cabeça, deixando Gana mais próxima do empate. No entanto, o país europeu conseguiu encerrar a disputa à frente.