Teste com vacina que combate todos tipos de gripe de uma vez tem resultados animadores

Há 2 horas

Eficácia a ser testada em humanos

O diretor do Instituto de Saúde Global e Patógenos Emergentes do Hospital Mount Sinai, em Nova York (EUA), Adolfo García-Sastrem, afirmou que "as vacinas atuais contra influenza não protegem os vírus com potencial pandêmico".