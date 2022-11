Menino de 5 anos é salvo por pai e avô após ser mordido e arrastado para piscina por cobra

As pítons são comuns na Austrália

Um menino australiano de cinco anos sobreviveu após ser mordido, apertado e arrastado para uma piscina por uma píton com cerca de três vezes o seu tamanho.

Beau Blake estava brincando na beira da piscina de casa, na cidade costeira de Byron Bay, em Nova Gales do Sul, quando foi atacado pelo réptil de 3 metros de comprimento.

"[Beau] estava andando na beira [da piscina]... acho que a píton estava meio que parada lá, esperando que uma vítima aparecesse... e foi Beau", disse Ben, o pai do menino, em entrevista à rádio 3AW nesta sexta-feira (25/11). "Eu vi uma grande sombra negra saindo do meio do mato e se enrolando na perna dele."