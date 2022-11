Escavação no Coliseu revela 'lanchinho' dos antigos romanos

As descobertas foram feitas por arqueólogos que examinaram as redes de esgoto do monumento de 2 mil anos.

Relíquias como estas dão uma ideia da "experiência e dos hábitos de quem aqui vinha nos longos dias dedicados aos espetáculos", explica Alfonsina Russo, diretora do Parque Arqueológico do Coliseu.

Os pesquisadores dizem que ossos de ursos e leões provavelmente são provenientes de animais que foram forçados a lutar entre si e com os gladiadores para entretenimento do público.

Moedas antigas também foram descobertas na escavação, incluindo 50 moedas de bronze que datam do final do período romano, por volta de 250-450 d.C — e uma moeda comemorativa de prata de cerca de 170-171 d.C., celebrando 10 anos do governo do imperador Marco Aurélio.