A cirurgia estética radical com quebra de ossos cada vez mais popular entre homens

Há 1 hora

"As mulheres geralmente não namoram homens que são mais baixos do que elas. Às vezes a coisa mais difícil era sentir que não encontraria uma esposa."

Mas não é só isso — em alguns casos os homens pagam cerca de US$ 70 mil (aproximadamente R$ 370 mil) para ganhar alguns centímetros de altura.

"É uma operação dolorosa, que implica em um longo processo de recuperação porque uma parte do osso é mole, então você deve esperar para andar até que esse osso possa suportar o peso do corpo novamente", disse à BBC Mundo o cirurgião Kevin Debiparshad.

Debiparshad chega a realizar até 50 cirurgias desse tipo por mês em seu consultório em Las Vegas, chamado LimbplastX Institute, onde diz ter notado um aumento na demanda de pacientes do sexo masculino.

A cirurgia consiste em quebrar o osso e separá-lo sutilmente com o auxílio de uma barra

Polêmica

Seu nome era Gavril Ilizarov, um médico que durante seu tempo no campo de batalha percebeu — junto com experimentos que havia feito durante seus anos de estudante — que os ossos, especialmente o fêmur, tendiam a se expandir e "preencher" a lacuna entre duas partes quando sofria uma fratura.

Na China, esta operação tem sido muito popular entre as mulheres

Então Ilizarov desenvolveu uma técnica que consistia em quebrar o osso, mas sem comprometer a parte conhecida como periósteo (que é a parte externa do osso), separando-o um pouco e esperando que o próprio osso se encarregasse de ocupar o espaço que ficou no meio.

"Essa técnica evoluiu muito, mas na verdade a ideia inicial é a mesma: o que fazemos é com que o próprio osso preencha esse espaço e é aí que se ganha os centímetros extras que o paciente deseja", explica Debiparshad.

Em seguida, uma haste de metal é colocada cirurgicamente no osso e mantida no lugar por uma série de parafusos.

"Na minha primeira consulta, o médico deixou bem claro para mim o quão difícil seria a cirurgia. Eu estava preocupado com o que poderia fazer depois de ter aqueles centímetros a mais. Ainda vou conseguir andar? Ainda vou conseguir correr?" disse Sam, o paciente britânico.

Os riscos

"As técnicas e a tecnologia melhoraram substancialmente nas últimas duas décadas, tornando-o um procedimento mais seguro. No entanto, além dos ossos que precisam crescer, também é preciso desenvolver mais músculos, nervos, vasos sanguíneos. O procedimento continua extremamente complexo", disse Hamish Simpson, um cirurgião ortopédico, à BBC.

E isso os leva, segundo especialistas, a priorizar a cirurgia em detrimento do bem-estar físico e mental.

"Ao enfrentar o dilema de escolher um lugar com experiência cirúrgica nesses tipos de operações ou um lugar onde fazer o procedimento sem gastar muito, não acho que as pessoas estejam necessariamente cientes de todas as coisas que podem e costumam dar errado", David Goodier, cirurgião ortopédico britânico, disse à BBC.