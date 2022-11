'The Crown': a amiga da rainha Elizabeth 2ª que está furiosa com a série da Netflix

Há 1 hora

"Isso me deixa com muita raiva" da série, disse Lady Glenconner, que foi dama de honra na coroação da rainha em 1953.

"É tão irritante. Não assisto ao The Crown agora porque me deixa com muita raiva. E é muito injusto com os membros da família real", afirmou.