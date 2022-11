Os segredos revelados em carta de 500 anos do imperador mais poderoso da Europa

Enviada pelo imperador romano Carlos 5º a seu embaixador na corte real francesa — um homem chamado Jean de Saint-Mauris —, a carta oferece uma perspectiva sobre as preocupações dos governantes da Europa em meio a uma perigosa instabilidade causada por guerras religiosas e interesses estratégicos rivais.

A criptógrafa Cecile Pierrot ouviu pela primeira vez um boato sobre a existência da carta em um jantar em Nancy, há três anos. Após uma longa pesquisa, ela a localizou no porão da biblioteca histórica da cidade.

Impondo a si mesma o desafio de decodificar o documento em poucos dias, ela ficou desconcertada ao descobrir que a tarefa era mais difícil do que pensava.

"Colocar simplesmente no computador e dizer ao computador para resolver, levaria literalmente mais tempo do que a história do universo!"