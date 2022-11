Balenciaga: grife se desculpa por anúncios com crianças e ursinhos 'fetichistas'

28 novembro 2022, 15:10 -03

As fotos

Mas as fotos de duas de suas últimas campanhas geram uma reação extremamente negativa do público.

A primeira foi uma série de imagens mostrando modelos infantis posando com as mochilas de pelúcia da empresa.

A reação

À medida que as críticas aumentavam, uma postagem com críticas da YouTuber June Nicole Lapine ganhou muita força e Balenciaga deletou todas as imagens pouco tempo depois.

As desculpas

A Balenciaga postou um pedido de desculpas a seus 14 milhões de seguidores no Instagram e disse que suas bolsas de pelúcia "não deveriam ter sido fotografadas com crianças".

A marca disse que removeu os itens de venda e excluiu as imagens de todas as plataformas da web.

O fotógrafo Gabriele Galimberti - que tirou as fotos da campanha com as sacolas de pelúcia - também divulgou um comunicado, dizendo que a ideia era imitar sua série Toy Stories, que tinha fotos de crianças ao redor do mundo posando com suas coisas favoritas.