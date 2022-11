Cápsula da Nasa bate recorde em missão que prepara volta de humanos à Lua

Há 45 minutos

A cápsula foi lançada do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, no dia 16 de novembro em uma missão de 26 dias, projetada para testar seus sistemas e garantir que seja seguro transportar astronautas.

Os controladores estão satisfeitos com seu desempenho até o momento. A Orion, com seu módulo condutor da Esa, usou muito menos combustível do que o esperado. Também gerou mais energia do que o previsto, além de estar sendo bastante econômica com seu consumo de energia.